Il capo dei servizi segreti: «La Germania rischia un conflitto violento con la Russia»

La Germania sta diventando «il maggior ostacolo della proiezione egemonica della Russia, e di conseguenza un obiettivo delle azioni russe», ha continuato, sottolineando il forte impegno tedesco negli aiuti finanziari militari e umanitari all'Ucraina. Ribadendo che i servizi segreti ritengono che la Russia potrebbe essere in grado di attaccare la Nato nel 2029, Jaeger ha affermato che «attualmente non ci sono piani concreti di attacchi all'alleanza, la Russia è molto impegnata sulla guerra in Ucraina». Ma il numero uno del BND (il servizio di intelligence estero della Germania, ndr) ha anche messo in guardia da «possibili azioni mirate nel Baltico», come avvenne in Ucraina nel 2014, che potrebbero avere l'obiettivo di «testare la Nato e vedere chi dirà cosa».