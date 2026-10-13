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È morto a 34 anni RJ Mitte, l'attore di «Breaking Bad»

Interpretava Flynn, il figlio di Walter White nella celebre serie televisiva. L'annuncio del suo agente, che non ha precisato le cause del decesso.
È morto a 34 anni RJ Mitte, l'attore di «Breaking Bad»
il figlio di Walter White
Fonte Ats Ans
di Redazione
È morto a 34 anni RJ Mitte, l'attore di «Breaking Bad»
Interpretava Flynn, il figlio di Walter White nella celebre serie televisiva. L'annuncio del suo agente, che non ha precisato le cause del decesso.

WASHINGTON - È morto all'età di 34 anni RJ Mitte, noto per aver interpretato Flynn, il figlio di Walter White nella celebre serie televisiva «Breaking Bad», al fianco di Bryan Cranston.

«È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa di RJ Mitte», ha dichiarato il suo agente Sean Reilly in un comunicato diffuso il 12 ottobre. Le cause del decesso non sono state rese note.

In «Breaking Bad», una delle serie televisive più apprezzate degli ultimi anni, Mitte vestiva i panni di Walter White Jr., soprannominato Flynn, un adolescente affetto da paralisi cerebrale. Una condizione con cui conviveva anche l'attore nella vita reale.

Nel corso della sua carriera a Hollywood, Mitte si è impegnato attivamente nella sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. È stato ambasciatore delle organizzazioni United Cerebral Palsy e Shriners Children's, sostenendo inoltre diverse iniziative filantropiche attraverso la sua fondazione benefica, la Mitte Foundation.

Oltre al ruolo che lo ha reso celebre in «Breaking Bad», l'attore aveva preso parte ad altre produzioni televisive, tra cui «The Guardians of Justice» e «Switched», e a film come «The Recall» e «The Oak Room».

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