POLONIA
Attacco con coltello in una scuola: almeno 7 feriti
Il fatto è avvenuto in un istituto a Ostroleka. Un giovane di 19 anni è stato arrestato
Depositphotos (shootme)
Fonte ats ans
Attacco con coltello in una scuola: almeno 7 feriti
Il fatto è avvenuto in un istituto a Ostroleka. Un giovane di 19 anni è stato arrestato
OSTROLEKA - Un attacco con coltello presso una scuola professionale a Ostroleka, in Polonia, ha causato il ferimento di almeno sette persone, due delle quali in modo grave: a riferirlo è l'emittente radiofonica polacca Rmf Fm. La polizia ha effettuato un arresto.
Il sindaco della città, Pawel Niewiadomski, ha informato in una nota che la situazione è sotto controllo. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver ferito sette persone con un'arma da taglio, ha reso noto la polizia.
L'episodio è avvenuto "nelle vicinanze e all'interno" della scuola situata a Ostrołęka, 120 chilometri a nord di Varsavia, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha diffuso una foto del sospettato - con il volto oscurato - dopo il suo arresto.
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