Attacco con coltello in una scuola: almeno 7 feriti

Il sindaco della città, Pawel Niewiadomski, ha informato in una nota che la situazione è sotto controllo. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver ferito sette persone con un'arma da taglio, ha reso noto la polizia.

L'episodio è avvenuto "nelle vicinanze e all'interno" della scuola situata a Ostrołęka, 120 chilometri a nord di Varsavia, secondo quanto riferito dalla polizia, che ha diffuso una foto del sospettato - con il volto oscurato - dopo il suo arresto.