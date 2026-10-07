Vent'anni fa l'omicidio di Anna Politkovskaja
Politici e attivisti ricordano la giornalista assassinata a Mosca e chiedono libertà di stampa in Russia
MOSCA - Vent'anni dopo l'assassinio di Anna Politkowskaja, politici e attivisti per i diritti civili hanno ricordato la giornalista critica del Cremlino e chiesto maggiore libertà per la stampa in Russia.
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che Politkowskaja è stata uccisa perché aveva detto la verità contro il potere statale nella Russia di Vladimir Putin. «Rimane un simbolo di coraggio, di giornalismo senza paura e della forza della verità di fronte all'oppressione», ha scritto su X.
Politkowskaja, reporter della Novaja Gazeta, fu uccisa a colpi d'arma da fuoco nell'ascensore della sua abitazione a Mosca il 7 ottobre 2006. Aveva 48 anni. Secondo il portale indipendente Sotavision, oggi alcune persone che cercavano di deporre fiori davanti all'edificio sono state fermate dalla polizia.
La giornalista aveva documentato in particolare le atrocità commesse durante la guerra dell'esercito russo nella regione secessionista della Cecenia, attirandosi potenti nemici a Mosca e nella leadership cecena. Cinque uomini provenienti dalla Cecenia e un poliziotto russo sono stati condannati per il delitto, ma secondo attivisti russi per i diritti civili i veri mandanti non sono mai stati individuati.
Più di 30 Paesi della Media Freedom Coalition hanno inoltre chiesto a Mosca di perseguire i responsabili dell'omicidio. In una dichiarazione, firmata tra gli altri da Germania, Gran Bretagna, Francia, Giappone e Australia, la coalizione sostiene che negli ultimi due decenni le autorità russe abbiano sistematicamente eroso la libertà dei media e che la repressione sia aumentata drasticamente dall'inizio della guerra contro l'Ucraina nel 2022.