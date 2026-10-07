Vent'anni fa l'omicidio di Anna Politkovskaja

Politkowskaja, reporter della Novaja Gazeta, fu uccisa a colpi d'arma da fuoco nell'ascensore della sua abitazione a Mosca il 7 ottobre 2006. Aveva 48 anni. Secondo il portale indipendente Sotavision, oggi alcune persone che cercavano di deporre fiori davanti all'edificio sono state fermate dalla polizia.

La giornalista aveva documentato in particolare le atrocità commesse durante la guerra dell'esercito russo nella regione secessionista della Cecenia, attirandosi potenti nemici a Mosca e nella leadership cecena. Cinque uomini provenienti dalla Cecenia e un poliziotto russo sono stati condannati per il delitto, ma secondo attivisti russi per i diritti civili i veri mandanti non sono mai stati individuati.