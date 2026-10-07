Marine Usa accusato dell'omicidio di una donna

Le forze Usa a Okinawa hanno imposto un coprifuoco notturno di 30 giorni, mentre il marine 20enne in servizio nella base di Futenma, è sotto custodia giapponese in base all'accordo Sofa, che assegna a Tokyo la giurisdizione per i reati commessi fuori servizio e fuori base.

L'episodio riaccende le tensioni nella prefettura nel sud ovest del Paese che ospita la maggior parte delle installazioni militari americane, e già teatro in passato di numerosi crimini da parte dei soldati Usa. Nonostante la recente vittoria elettorale di Koja, sostenuto dal partito conservatore della premier Takaichi e favorevole al trasferimento della base di Futenma nell'area di Henoko, l'opposizione locale resta forte e chiede lo spostamento dei militari fuori dall'arcipelago.