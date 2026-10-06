15enne accoltella studenti a scuola: un morto e 7 feriti
La giovane è stata fermata dalla polizia
ISTANBUL - Un'allieva è morta e altre sette sono rimaste ferite dopo essere state aggredite con un coltello da una 15enne questa mattina in una scuola media a Istanbul, ha riferito il ministro turco dell'istruzione, Yusuf Tekin, citato da vari media turchi. I sette feriti sono ricoverati in ospedale.
«Abbiamo perso una delle alunne» nell'attacco avvenuto in prima mattinata in un istituto di Basaksehir, nella zona nordoccidentale della città, ha dichiarato il ministro. «Il ministero, le forze di sicurezza e i funzionari sanitari hanno adottato le precauzioni necessarie ed è stata avviata un'indagine giudiziaria e amministrativa».
«La studente ritenuta responsabile dell'incidente è stata arrestata poco dopo e sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti», si legge in una nota del ministero degli interni di Ankara.
La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una quindicenne, studentessa in un liceo nello stesso quartiere della scuola media, ed è entrata nell'istituto scolastico armata di un coltello preso da casa e vestendo un'uniforme scolastica.
L'accoltellamento è avvenuto in mattinata nella scuola media Sayh Samil, un istituto scolastico di orientamento religioso islamico a Basaksehir, un quartiere nella periferia di Istanbul sulla sponda europea della città sul Bosforo. La presunta assalitrice è entrata nella scuola media vestendo l'uniforme scolastica del liceo che frequentava e ha iniziato ad accoltellare le studentesse dell'istituto scolastico casualmente e non è chiaro il motivo del gesto, riferiscono i media, secondo cui la quindicenne avrebbe portato da casa il coltello utilizzato nell'attacco.
Quello di oggi è il terzo episodio di violenza registrato in scuole medie e superiori in Turchia dall'inizio dell'anno scolastico. La scorsa settimana una studentessa era stata fermata a Van, nell'est del paese, dopo essere arrivata a scuola armata di un fucile, mentre il 22 settembre uno studente 15enne di una scuola superiore si era diretto verso l'istituto scolastico tecnico che frequentava, in provincia di Manisa nella Turchia occidentale, armato di fucile e aveva iniziato a sparare all'impazzata fuori dall'edificio, ferendo undici studenti.
Nei mesi scorsi, il governo turco aveva annunciato misure di sicurezza aggiuntive nelle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, dopo che in primavera si erano verificate due sparatorie in un liceo e in una scuola media. Il 14 aprile, un 19enne ex studente di un liceo in provincia di Sanliurfa, nel sudest della Turchia, era entrato nell'istituto scolastico sparando all'impazzata e ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Il giorno successivo, uno studente di tredici anni di una scuola media di Kahramanmaras, sempre nella Turchia sudorientale, era entrato a scuola armato e aveva iniziato a sparare, provocando la morte di dodici persone e ferendone 20, prima di togliersi la vita sparandosi.
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