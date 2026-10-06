Cerca e trova immobili
Segnalaci
TURCHIA

15enne accoltella studenti a scuola: un morto e 7 feriti

La giovane è stata fermata dalla polizia
15enne accoltella studenti a scuola: un morto e 7 feriti
AFP
Fonte Ats Akr Afp Dpa Ans
di Redazione
15enne accoltella studenti a scuola: un morto e 7 feriti
La giovane è stata fermata dalla polizia

ISTANBUL - Un'allieva è morta e altre sette sono rimaste ferite dopo essere state aggredite con un coltello da una 15enne questa mattina in una scuola media a Istanbul, ha riferito il ministro turco dell'istruzione, Yusuf Tekin, citato da vari media turchi. I sette feriti sono ricoverati in ospedale.

«Abbiamo perso una delle alunne» nell'attacco avvenuto in prima mattinata in un istituto di Basaksehir, nella zona nordoccidentale della città, ha dichiarato il ministro. «Il ministero, le forze di sicurezza e i funzionari sanitari hanno adottato le precauzioni necessarie ed è stata avviata un'indagine giudiziaria e amministrativa».

«La studente ritenuta responsabile dell'incidente è stata arrestata poco dopo e sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti», si legge in una nota del ministero degli interni di Ankara.

La presunta assalitrice, fermata dalla polizia, è una quindicenne, studentessa in un liceo nello stesso quartiere della scuola media, ed è entrata nell'istituto scolastico armata di un coltello preso da casa e vestendo un'uniforme scolastica.

L'accoltellamento è avvenuto in mattinata nella scuola media Sayh Samil, un istituto scolastico di orientamento religioso islamico a Basaksehir, un quartiere nella periferia di Istanbul sulla sponda europea della città sul Bosforo. La presunta assalitrice è entrata nella scuola media vestendo l'uniforme scolastica del liceo che frequentava e ha iniziato ad accoltellare le studentesse dell'istituto scolastico casualmente e non è chiaro il motivo del gesto, riferiscono i media, secondo cui la quindicenne avrebbe portato da casa il coltello utilizzato nell'attacco.

Quello di oggi è il terzo episodio di violenza registrato in scuole medie e superiori in Turchia dall'inizio dell'anno scolastico. La scorsa settimana una studentessa era stata fermata a Van, nell'est del paese, dopo essere arrivata a scuola armata di un fucile, mentre il 22 settembre uno studente 15enne di una scuola superiore si era diretto verso l'istituto scolastico tecnico che frequentava, in provincia di Manisa nella Turchia occidentale, armato di fucile e aveva iniziato a sparare all'impazzata fuori dall'edificio, ferendo undici studenti.

Nei mesi scorsi, il governo turco aveva annunciato misure di sicurezza aggiuntive nelle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, dopo che in primavera si erano verificate due sparatorie in un liceo e in una scuola media. Il 14 aprile, un 19enne ex studente di un liceo in provincia di Sanliurfa, nel sudest della Turchia, era entrato nell'istituto scolastico sparando all'impazzata e ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Il giorno successivo, uno studente di tredici anni di una scuola media di Kahramanmaras, sempre nella Turchia sudorientale, era entrato a scuola armato e aveva iniziato a sparare, provocando la morte di dodici persone e ferendone 20, prima di togliersi la vita sparandosi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
accoltellamentoistanbulscuolaturchia

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
1 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
13 ore

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
10 ore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
35

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
35
224

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
1 gior
78
202

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore
11
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
13 ore
29
62

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
1 gior
10
26

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
5 ore

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior
51
85

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
2 gior
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
3 gior
20
24

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
2 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
7 ore
12
43

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 gior
40
157

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
8
18

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior
2
34

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
13 ore
1
39

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
144

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
2 gior
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
22 ore
17
20

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
54

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
3 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
1 gior
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
2 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
1 gior
13
69

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
2 gior
5

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
1 gior
15
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
10 ore
88
128

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
7 ore
8

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
2 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
1 gior
18

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
2 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
12 ore
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento
LIVE
CANTONE
1 gior
21
56

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Paramount chiude l'acquisizione da 110 miliardi di Warner
LIVE
STATI UNITI
1 ora
2

Paramount chiude l'acquisizione da 110 miliardi di Warner

Sospese le lezioni nei licei. I feriti sono più di 1000
LIVE
FRANCIA
2 ore
2
7

Sospese le lezioni nei licei. I feriti sono più di 1000

Il governo non pubblica il decreto: diesel più caro di 6 centesimi
LIVE
ITALIA
3 ore
5

Il governo non pubblica il decreto: diesel più caro di 6 centesimi

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
6 ore
9
10

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Il Nobel per la Fisica va a Francis Halzen per la scoperta dei neutrini cosmici
LIVE
STOCCOLMA
7 ore
1
6

Il Nobel per la Fisica va a Francis Halzen per la scoperta dei neutrini cosmici

Proteste studentesche, atto terzo
LIVE
FRANCIA
9 ore
2
13

Proteste studentesche, atto terzo

Alta tensione a Okinawa dopo l'arresto di un marine USA
LIVE
GIAPPONE
11 ore

Alta tensione a Okinawa dopo l'arresto di un marine USA

È morto Jeffrey Archer
LIVE
REGNO UNITO
12 ore

È morto Jeffrey Archer

Gli Houthi rivendicano: «Abbiamo colpito l'aeroporto di Riad e una raffineria Aramco»
LIVE
MEDIO ORIENTE
12 ore
1
19

Gli Houthi rivendicano: «Abbiamo colpito l'aeroporto di Riad e una raffineria Aramco»

Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood
LIVE
STATI UNITI
12 ore
10
53

Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood