15enne accoltella studenti a scuola: un morto e 7 feriti

Nei mesi scorsi, il governo turco aveva annunciato misure di sicurezza aggiuntive nelle scuole a partire dall'inizio dell'anno scolastico, il 14 settembre, dopo che in primavera si erano verificate due sparatorie in un liceo e in una scuola media. Il 14 aprile, un 19enne ex studente di un liceo in provincia di Sanliurfa, nel sudest della Turchia, era entrato nell'istituto scolastico sparando all'impazzata e ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. Il giorno successivo, uno studente di tredici anni di una scuola media di Kahramanmaras, sempre nella Turchia sudorientale, era entrato a scuola armato e aveva iniziato a sparare, provocando la morte di dodici persone e ferendone 20, prima di togliersi la vita sparandosi.