Paramount chiude l'acquisizione da 110 miliardi di Warner

Ellison ha definito la chiusura dell'accordo "storica" per l'industria dei film. "Fin dall'inizio la nostra ambizione è stata quella di unire questi due studio prestigiosi e creare un concorrente forte, dotato del talento e delle risorse necessarie per raccontare grandi storie", ha messo in evidenza.

Nella nuova società Ellison è affiancato da Ynon Kreiz come codirettore generale.