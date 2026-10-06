Paramount chiude l'acquisizione da 110 miliardi di Warner
David Ellison e Ynon Kreiz guideranno la nuova realtà nata dalla fusione tra due giganti dei media.
WASHINGTON - Il colosso mediatico e cinematografico statunitense Paramount Skydance ha chiuso ufficialmente l'acquisizione del concorrente Warner Bros Discovery. Dopo mesi di dispute e battaglie legali, il gruppo di David Ellison ha finalizzato l'operazione, entrata in vigore ufficialmente oggi.
Le nozze valgono 110 miliardi di dollari (91,4 miliardi di franchi al cambio attuale) e sono destinate a ridisegnare Hollywood e il panorama dei media. Il gruppo che nasce dall'unione si chima Skydance Corporation.
Ellison ha definito la chiusura dell'accordo "storica" per l'industria dei film. "Fin dall'inizio la nostra ambizione è stata quella di unire questi due studio prestigiosi e creare un concorrente forte, dotato del talento e delle risorse necessarie per raccontare grandi storie", ha messo in evidenza.
Nella nuova società Ellison è affiancato da Ynon Kreiz come codirettore generale.