Sospese le lezioni nei licei. I feriti sono più di 1000

Scontri al corteo studentesco a Parigi

Intanto si registrano i primi scontri a margine del corteo studentesco a Parigi. Secondo i media francesi, tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo del corteo partito da Place de la République.

Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive il quotidiano della capitale Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. In un video pubblicato sul sito internet di Le Parisien, si vedono uomini vestiti di nero e incappucciati scagliare oggetti e fumogeni contro il muro di agenti. Alcuni di loro indossano elmetti e caschi. Sono 256mila i manifestanti in tutta la Francia secondo il ministero dell'Interno, 450mila secondo gli organizzatori.