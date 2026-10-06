Sospese le lezioni nei licei. I feriti sono più di 1000
Sono stati previsti «momenti di democrazia interna», in piazza a Parigi tra 50 e 100mila persone
Sono stati previsti «momenti di democrazia interna», in piazza a Parigi tra 50 e 100mila persone
PARIGI - Il premier francese Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei di Francia nel fine settimana per organizzare un «momento di democrazia interna» con gli studenti, tornati oggi a manifestare in tutto il paese per chiedere maggiori risorse per le scuole.
«A partire da domani mattina, da giovedì o venerdì, è prevista una completa sospensione delle normali attività didattiche per consentire ai dirigenti scolastici e a ogni preside di dedicare del tempo alla democrazia interna del liceo», ha affermato il premier, rivolgendosi ai deputati all'assemblea nazionale.
Scontri al corteo studentesco a Parigi
Intanto si registrano i primi scontri a margine del corteo studentesco a Parigi. Secondo i media francesi, tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo del corteo partito da Place de la République.
Petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive il quotidiano della capitale Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. In un video pubblicato sul sito internet di Le Parisien, si vedono uomini vestiti di nero e incappucciati scagliare oggetti e fumogeni contro il muro di agenti. Alcuni di loro indossano elmetti e caschi. Sono 256mila i manifestanti in tutta la Francia secondo il ministero dell'Interno, 450mila secondo gli organizzatori.
Oltre 1000 feriti
Il bilancio dei feriti dall'inizio delle mobilitazioni ha superato quota 1000. Si tratta di 715 membri delle forze dell'ordine, 215 studenti e 85 membri del personale educativo.