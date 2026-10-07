Svezia
Nobel per la Chimica a Kagan e Soai
Il riconoscimento premia le scoperte che hanno rivoluzionato la sintesi organica asimmetrica.
IMAGO / TT
Fonte Ats Askanews
Nobel per la Chimica a Kagan e Soai
Il riconoscimento premia le scoperte che hanno rivoluzionato la sintesi organica asimmetrica.
STOCCOLMA - L'Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Chimica 2026 a Henri Kagan e Kenso Soai "per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica", ha detto la segretaria generale dell'Accademia Ellen Mons.
Henri Kagan è nato nel 1930 a Boulogne-Billancourt, in Francia. È professore emerito all'Université Paris-Sud, oggi Université Paris-Saclay.
Kenso Soai è nato nel 1950 a Hiroshima, in Giappone. È professore emerito all'Università di Scienze di Tokyo, in Giappone.
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