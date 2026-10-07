ISRAELE
Un minuto di silenzio nei luoghi dell'attacco di Hamas
Furono 1195 i morti in quel 7 ottobre di tre anni fa
GETTY IMAGES
Fonte Ats Ans
Un minuto di silenzio nei luoghi dell'attacco di Hamas
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Un minuto di silenzio nei luoghi dell'attacco di Hamas
Furono 1195 i morti in quel 7 ottobre di tre anni fa
Un minuto di silenzio nei luoghi dell'attacco di Hamas
Furono 1195 i morti in quel 7 ottobre di tre anni fa
TEL AVIV - I familiari delle vittime hanno osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente tre anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel Paese e che scatenò la vasta offensiva nella Striscia di Gaza.
Presso il sito del festival musicale Nova, attaccato dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023 a bordo di auto e parapendii, i familiari hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale (le 5:29 in Svizzera), circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti dei fiori.
Il bilancio complessivo di quel giorno è di circa 1195 vittime, tra israeliani e stranieri. 251 furono catturate e trattenute come ostaggi, per un tempo più o meno lungo, a Gaza.
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