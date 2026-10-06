Colpi di pistola al Castello di Stoccolma, un ferito
L'uomo ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili.
STOCCOLMA - La polizia svedese ha aperto il fuoco durante un intervento al Castello Reale di Stoccolma, ferendo un uomo. Secondo quanto riferito dagli agenti, la polizia era stata chiamata per un sospetto che si comportava in modo aggressivo ed era armato con un'arma non meglio specificata. L'uomo è stato colpito e trasportato in ospedale. Le sue ferite sono considerate gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.
La polizia ha precisato che non sussiste alcun pericolo per la popolazione. Il Castello di Stoccolma è la residenza del monarca svedese Carl XVI Gustaf ed è molto frequentato da turiste e turisti. L'intervento si è svolto in serata a Lejonbacken, l'area esterna immediatamente a nord del castello. Il quotidiano "Aftonbladet" ha riferito della presenza sul posto di circa 20 veicoli di servizio.