Colpi di pistola al Castello di Stoccolma, un ferito

STOCCOLMA - La polizia svedese ha aperto il fuoco durante un intervento al Castello Reale di Stoccolma, ferendo un uomo. Secondo quanto riferito dagli agenti, la polizia era stata chiamata per un sospetto che si comportava in modo aggressivo ed era armato con un'arma non meglio specificata. L'uomo è stato colpito e trasportato in ospedale. Le sue ferite sono considerate gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.