Christa Pike ha ripreso conoscenza e parla

La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo il flop dell'esecuzione nella camera della morte del carcere di massima sicurezza Riverbend di Nashville. La 50enne era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni mentre il suo complice, che ne aveva 17, ha ricevuto la pena del carcere a vita con la possibilità di sconti di pena.

La prognosi per Christa resta al momento poco chiara: «Come minimo dobbiamo aspettarci tempi lunghi per la ripresa», hanno detto gli avvocati Randy Spivey e Kelly Gleason. «Siamo incredibilmente grati al team medico dell'ospedale che ha curato Christa in modo eccezionale».