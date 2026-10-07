Quel che resta di Gaza: distrutti 9 edifici su 10

Una strage chiama l'altra

All'indomani del massacro compiuto da Hamas nel sud dello Stato ebraico, le forze israeliane risposero con l'operazione 'Spada di Ferro' con l'obiettivo di distruggere l'organizzazione terroristica e liberare gli ostaggi israeliani catturati dai miliziani. Da allora, gli attacchi aerei e di terra dell'Idf sulla Striscia hanno decapitato i vertici di Hamas, compresi la mente e il braccio del 7 ottobre, Yahya Sinwar e Mohammed Deif, ma non hanno risparmiato la popolazione civile: in tre anni di guerra almeno 74mila persone sono state uccise dalle bombe o dalla fame, e 175mila sono rimaste ferite, secondo dati dell'Ocha, l'Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari. E oltre l'80% delle vittime era costituito da civili, ha rivelato un'inchiesta del Guardian basata su un database dell'intelligence militare israeliana.

Un'ecatombe per la quale il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant sono ricercati dalla Corte penale internazionale con l'accusa di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, per omicidio, persecuzione e per aver usato la fame come arma.