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È morta Barbara Spinelli

La giornalista ed ex parlamentare europea, figlia di Altiero, aveva 80 anni
È morta Barbara Spinelli
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
È morta Barbara Spinelli
La giornalista ed ex parlamentare europea, figlia di Altiero, aveva 80 anni

ROMA - È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra e giornalista, figlia di Altiero. Lo rendono noto fonti parlamentari europee a Strasburgo

Figlia di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschmann e compagna di Tommaso Padoa-Schioppa, Barbara Spinelli è morta all'età di 80 anni.

Nel 2013 è stata tra le protagoniste, assieme al gruppo di Micromega, della richiesta di non eleggibilità di Silvio Berlusconi. Nel 2014, in occasione delle elezioni europee, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras.

Fu eletta con oltre 36700 preferenze nella circoscrizione Centro e, a dispetto di quanto annunciato al momento della candidatura, decise di non rinunciare al seggio e di approdare all'Europarlamento.

Nel maggio del 2015, tuttavia, decise di abbandonare la lista restando come membro indipendente nel gruppo Gue (Sinistra Unitaria Europea), che raccoglieva le sinistre europee.

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altiero spinellibarbara spinellielezioni europee

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