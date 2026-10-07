È morta Barbara Spinelli
La giornalista ed ex parlamentare europea, figlia di Altiero, aveva 80 anni
ROMA - È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra e giornalista, figlia di Altiero. Lo rendono noto fonti parlamentari europee a Strasburgo
Figlia di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschmann e compagna di Tommaso Padoa-Schioppa, Barbara Spinelli è morta all'età di 80 anni.
Nel 2013 è stata tra le protagoniste, assieme al gruppo di Micromega, della richiesta di non eleggibilità di Silvio Berlusconi. Nel 2014, in occasione delle elezioni europee, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras.
Fu eletta con oltre 36700 preferenze nella circoscrizione Centro e, a dispetto di quanto annunciato al momento della candidatura, decise di non rinunciare al seggio e di approdare all'Europarlamento.
Nel maggio del 2015, tuttavia, decise di abbandonare la lista restando come membro indipendente nel gruppo Gue (Sinistra Unitaria Europea), che raccoglieva le sinistre europee.
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