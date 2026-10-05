Voleva attaccare l'ambasciata israeliana a Londra: condannato all'ergastolo
Il 34enne, originario del Kuwait, dovrà scontare almeno 20 anni prima di poter chiedere la libertà condizionata.
LONDRA - È stato condannato all'ergastolo il 34enne originario del Kuwait che il 28 aprile 2025 tentò di fare irruzione nell'ambasciata d'Israele a Londra, a Kensington Gardens, armato di un lungo coltello e con l'intenzione di compiere un attacco terroristico.
La sentenza è stata pronunciata oggi dalla corte penale di Old Bailey. L'uomo dovrà scontare almeno 20 anni di reclusione prima di poter chiedere la libertà condizionata. L'imputato, A. A., è stato riconosciuto colpevole di preparazione di atti terroristici e di possesso di armi da taglio vietate.
Durante il processo è emerso che, al momento dell'arresto, il 34enne aveva indicato come presunto movente la volontà di vendicare i palestinesi uccisi nella risposta militare israeliana nella Striscia di Gaza seguita all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.
A. A. era arrivato illegalmente nel Regno Unito attraversando la Manica dalla Francia a bordo di una piccola imbarcazione appena 16 giorni prima del tentato attacco. Nel 2021 aveva già cercato di immigrare nel Paese e aveva presentato domanda d'asilo, tornando però in Francia prima che la richiesta venisse esaminata.