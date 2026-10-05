Voleva attaccare l'ambasciata israeliana a Londra: condannato all'ergastolo

Durante il processo è emerso che, al momento dell'arresto, il 34enne aveva indicato come presunto movente la volontà di vendicare i palestinesi uccisi nella risposta militare israeliana nella Striscia di Gaza seguita all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

A. A. era arrivato illegalmente nel Regno Unito attraversando la Manica dalla Francia a bordo di una piccola imbarcazione appena 16 giorni prima del tentato attacco. Nel 2021 aveva già cercato di immigrare nel Paese e aveva presentato domanda d'asilo, tornando però in Francia prima che la richiesta venisse esaminata.