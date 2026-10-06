Proteste studentesche, atto terzo

Si chiede di poter «mangiare, dormire e disporre di insegnanti di filosofia nell'anno della maturità, è pur sempre il minimo indispensabile», ha affermato, aggiungendo che «chiediamo soprattutto di smetterla con il disprezzo».

Da parte sua il ministro dell'istruzione Edouard Géffray, intervistato da Franceinfo, avverte i facinorosi: «Una violenza illegale è una violenza che va sanzionata». «Ci sono violenze estreme all'interno di questi movimenti», ha deplorato rispondendo a chi chiedeva se la risposta della polizia fosse proporzionata: «Dall'inizio - ha aggiunto - ho invitato al dialogo, a non incoraggiare i blocchi».