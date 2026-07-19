Facebook e Instagram in down questa mattina
Disservizi segnalati a livello globale con picco tra le 9 e le 10 e ripristino infine nella tarda mattinata.
Le reti sociali Facebook e Instagram questa mattina hanno presentato problemi di accessibilità, anche se i collegamenti appaiono ora in via di ripristino.
Per Facebook ci sono segnalazioni da parte degli utenti raccolte dal sito Downdetector.com, che traccia i disservizi in rete, che spesso si verificano a macchia di leopardo: il grafico mostra l'inizio delle criticità segnalate poco dopo le 9.0 di questa mattina con un picco verso le 10.00 poi in via di risoluzione.
I problemi segnalati riguardano soprattutto i collegamenti via website (62%), mentre sono state solo l'11% le criticità indicate per le app. Dai commenti sul sito appare che le segnalazioni sono a livello globale con utenti che indicano problemi in diversi paesi.
Anche per Instagram il grafico mostra sostanzialmente lo stesso andamento e con problemi legati ai collegamenti e ai tempi di pubblicazione dei messaggi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Meta, casa madre casa madre di Facebook e Instagram.
Aggiornamento: disservizi rientrati
Disservizi rientrati per le reti sociali Facebook ed Instagram, che fanno capo al gruppo Meta. Le segnalazioni degli utenti raccolte dal sito Downdetector.com, che traccia i problemi in rete, mostrano infatti un ritorno alla normalità. Secondo questi dati, l'inaccessibilità si è registrata all'incirca dalle 9.30 di questa mattina fino alle 11.30, con un picco di segnalazioni per il disservizio verso le 9.45 per entrambe le reti sociali.