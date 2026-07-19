Facebook e Instagram in down questa mattina

I problemi segnalati riguardano soprattutto i collegamenti via website (62%), mentre sono state solo l'11% le criticità indicate per le app. Dai commenti sul sito appare che le segnalazioni sono a livello globale con utenti che indicano problemi in diversi paesi.

Anche per Instagram il grafico mostra sostanzialmente lo stesso andamento e con problemi legati ai collegamenti e ai tempi di pubblicazione dei messaggi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Meta, casa madre casa madre di Facebook e Instagram.