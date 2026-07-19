Cerca e trova immobili
Segnalaci
SPAGNA

Incendio boschivo a nord di Madrid brucia 12mila ettari

Evacuate centinaia di persone mentre le fiamme minacciano il Parco naturale della Sierra Norte.
Incendio boschivo a nord di Madrid brucia 12mila ettari
112 Comunidad de Madrid/X
Fonte Ats Ans Afp
di Redazione
Incendio boschivo a nord di Madrid brucia 12mila ettari
Evacuate centinaia di persone mentre le fiamme minacciano il Parco naturale della Sierra Norte.

MADRID - Un incendio scoppiato giovedì a circa 100 chilometri a nord di Madrid si è esteso notevolmente, bruciando oltre 12'000 ettari e costringendo allo sfollamento di diverse centinaia di persone, hanno indicato oggi le autorità locali.

L'incendio boschivo, che sta devastando la regione di Guadalajara e in particolare il Parco naturale della Sierra Norte, non ha ancora causato vittime, ma viene definito "difficile" dal presidente regionale Emiliano García-Page e dalle autorità locali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
emergenzaguadalajaraincendiosierra nortespagna
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
166

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
117
165

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
1 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
12 ore
48
93

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
60
151

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
107
223

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
14 ore
26

Due muli investiti sulla A2

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
2 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
9 ore

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
64

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
1 gior

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
21 ore
14
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
69

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
2 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
2 gior
10
42

Non si trovano quasi più camere

Si cerca Gabriele Carbone
LIVE
CANTONE
5 ore
18
42

Si cerca Gabriele Carbone

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
33
140

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
1
23

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
2 gior
3
54

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
3 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
23
35

I due cartelli che confondono gli utenti

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
81

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
34
81

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
1 gior
13
27

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
52

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
1 gior
4
14

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
24
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
8
21

Auto finisce sul tetto a Magadino

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
2 gior
4
36

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
3
16

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
3 gior
1
33

Sarà una notte turbolenta

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
1 gior
8
25

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
6 ore

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
68

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire
LIVE
WINTERTHUR
2 gior
6
18

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
31

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
3 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
1 gior
28
91

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
2 gior
69
204

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche
LIVE
UNIONE EUROPEA
2 gior
7
45

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
2 gior
2
22

Se avete visto il flash... è troppo tardi

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
14 ore
10

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

15enne muore folgorato al luna park
LIVE
ITALIA
1 gior

15enne muore folgorato al luna park

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
4 gior
17
32

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
41
93

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
5 ore
5
12

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Esercito svizzero, purea di mele italiana. E la polemica è servita
LIVE
SVIZZERA
2 gior
28
116

Esercito svizzero, purea di mele italiana. E la polemica è servita

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
13 ore
10
67

Arrestati i fratelli Tate

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Khamenei «non è in Iran»
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 ore
5

Khamenei «non è in Iran»

La Guyana sconvolta da un naufragio, 66 dispersi
LIVE
GUYANA
3 ore

La Guyana sconvolta da un naufragio, 66 dispersi

Ucraina, 20 morti e oltre 140 feriti negli attacchi russi
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
4 ore

Ucraina, 20 morti e oltre 140 feriti negli attacchi russi

Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia
LIVE
ITALIA
5 ore

Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia

Il terremoto ha causato 5 morti e 21 feriti
LIVE
PERÙ
6 ore

Il terremoto ha causato 5 morti e 21 feriti

Israele: «Intercettato un lancio di missili iraniani»
LIVE
MEDIO ORIENTE
7 ore
15

Israele: «Intercettato un lancio di missili iraniani»

«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»
LIVE
GUERRA IN CRAINA
9 ore
3
78

«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»

Terremoto, almeno cinque vittime
LIVE
PERÙ
10 ore

Terremoto, almeno cinque vittime

Facebook e Instagram in down questa mattina
LIVE
DAL MONDO
10 ore
1
9

Facebook e Instagram in down questa mattina

«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
11 ore
74

«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»