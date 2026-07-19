Khamenei «non è in Iran»

L'assenza di apparizioni pubbliche da quando è stato nominato, l'8 marzo scorso, successore del padre Ali Khamenei - ucciso otto giorni prima in raid israelo-statunitensi nei quali lo stesso Mojtaba sarebbe rimasto gravemente ferito - non contribuisce a placare la ridda di voci e congetture sulle sue reali capacità di comando. Voci che non si sono fermate nonostante i numerosi tentativi di Teheran di contenerle: dalla diffusione di messaggi scritti a lui attribuiti - l'ultimo con l'annuncio della sospensione del memorandum d'intesa con gli Usa e la promessa di infliggere al «Grande satana» americano «lezioni indimenticabili» - alle reiterate dichiarazioni di assoluta fedeltà da parte di altre figure apicali del regime.

«I suoi comunicati sono scritti dal nuovo capo delle Guardie rivoluzionarie islamiche, Ahmad Vahidi, e da altri membri del "Corpo"», ha affermato la fonte israeliana citata da al-Hadath. Un'indiscrezione in linea con la tesi di chi, tra gli osservatori, ritiene che la leadership di Mojtaba sia di fatto rimasta fuori gioco, stretta nella morsa della lotta di potere tra le colombe ufficialmente al comando - il presidente Masoud Pezeshkian, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento Mohammad Ghalibaf - e le fazioni più intransigenti, legate in particolare all'ala militare.