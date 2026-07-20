Tredicenne muore in Spagna durante i festeggiamenti
Tragedia a Ciudad Rodrigo dopo la finale dei Mondiali: crolla una fontana, una vittima e diversi feriti.
Tragedia a Ciudad Rodrigo dopo la finale dei Mondiali: crolla una fontana, una vittima e diversi feriti.
CIUDAD RODRIGO - Un ragazzo di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali. Lo ha reso noto il Comune della città.
«Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (...). Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia", si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’amministrazione locale.
Il Comune ha inoltre augurato una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti nell’incidente.
Secondo i media spagnoli, il giovane è morto a seguito del crollo di una fontana sulla quale si erano arrampicati diversi spettatori durante i festeggiamenti.
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