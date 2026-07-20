«Il ritiro di Israele dal Libano inizia domani»

«Un funzionario israeliano mi dice che il ritiro delle Forze di Difesa Israeliane dalle zone pilota nel Libano meridionale inizierà martedì» scrive.

Ravid ha ripostato un suo annuncio di due ore prima, un cui aveva ricordato la dichiarazione del Dipartimento di Stato americano dell'avvio oggi le operazioni nelle zone pilote dei villaggi di Froun, Srifa e Zawtar Al-Gharbiya, «in conformità con l'Accordo Trilaterale e sotto l'egida del Gruppo di Coordinamento Militare per il Libano» e «risultato diretto dei colloqui della scorsa settimana tra Israele e Libano a Roma».