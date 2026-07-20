Dopo l'addio di Starmer, ecco il nuovo inquilino di Downing Street

Burnham, che ha perso sua madre (ex centralinista e anche lei attivista laburista per tutta la vita) alcuni anni fa, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica l'anziano genitore con i suoi figli. «È triste che non sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo - ha aggiunto -, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa».