Cerca e trova immobili
Segnalaci
REGNO UNITO

Dopo l'addio di Starmer, ecco il nuovo inquilino di Downing Street

Andy Burnham riceve il mandato di guidare il Regno Unito dopo la cerimonia a Buckingham Palace.
Dopo l'addio di Starmer, ecco il nuovo inquilino di Downing Street
AFP
Fonte Ats Ans/Sda Dpa
di Redazione
Dopo l'addio di Starmer, ecco il nuovo inquilino di Downing Street
Andy Burnham riceve il mandato di guidare il Regno Unito dopo la cerimonia a Buckingham Palace.

LONDRA - Il cambio della guardia a Downing Street è ormai completato: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Subito dopo è stato convocato Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del Partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo.

La cerimonia, tradizionalmente nota come “bacio della mano” al sovrano, non prevede più da tempo questo gesto di omaggio. Per il 77enne re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena quattro anni di regno.

La speranza nel “re del Nord”
Burnham, soprannominato "re del Nord" per la sua popolarità a Manchester, rappresenta da settimane una nuova speranza per il Labour, con l'obiettivo di rilanciare il Paese e uscire dalla crisi. Sotto la guida di Starmer, il partito aveva ottenuto una convincente vittoria elettorale nell'estate 2024, senza però riuscire a sfruttare appieno l'ampia maggioranza parlamentare a causa di tensioni interne. Da mesi il partito populista di destra Reform UK guida i sondaggi, in alcuni casi con un netto vantaggio.

Burnham è stato nominato nuovo leader del Labour venerdì. Nel suo discorso di insediamento si è definito un uomo della base. È considerato un politico laburista di impostazione socialdemocratica, collocato a sinistra del centro.

Ha promesso di riportare maggiormente sotto controllo pubblico settori come acqua, energia, edilizia abitativa e trasporti, oltre a redistribuire il potere politico ed economico, oggi fortemente concentrato a Londra, verso le regioni. Resta invece escluso un ritorno completo del Regno Unito nell'Unione Europea.

Lo attendono grandi sfide
Il nuovo premier si trova ad affrontare molte delle criticità che il suo predecessore non era riuscito a risolvere. L'economia britannica resta debole, il peso internazionale del Paese è in calo e la popolazione continua a soffrire per le disuguaglianze sociali, aggravate da problemi concreti come la carenza di alloggi e gli elevati costi dell'energia. Già nella giornata odierna sono attese comunicazioni su misure volte ad ampliare i margini finanziari.

Burnham conosce a fondo le dinamiche di Westminster. Negli anni 2000, durante il governo di Gordon Brown, è stato tra l'altro ministro della Salute. Aveva già tentato senza successo di diventare leader del Labour nel 2010 e nel 2015. La nomina di venerdì è avvenuta senza candidati concorrenti.

«Chi è Andy Burnham?», si è chiesta di recente la BBC. Tra le definizioni emerse c'è anche quella di «spregiudicato manovratore». Vengono citati, ad esempio, non solo la caduta di Starmer - a cui lo stesso ex premier ha contribuito in modo significativo - ma anche le notizie secondo cui Burnham potrebbe autorizzare nuove trivellazioni di petrolio e gas nel Mare del Nord, in contrasto con la linea finora seguita dal Labour.

«Mio padre non sa che suo figlio diventa premier»
C'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham, nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito dopo la proclamazione a leader del Partito laburista al posto di Keir Starmer.

A rimarcarla è lo stesso ex sindaco di Manchester in un un'intervista pubblicata oggi dal Times, rivelando che suo padre Roy, 86 anni, già tecnico dei telefoni e vecchio militante del Labour, è in una casa di cura nel nord dell'Inghilterra, colpito dal morbo di Alzheimer in stadio avanzato, e non è quindi consapevole dell'avvento del figlio a Downing Street.

Burnham, che ha perso sua madre (ex centralinista e anche lei attivista laburista per tutta la vita) alcuni anni fa, ha raccontato al giornale di aver visitato domenica l'anziano genitore con i suoi figli. «È triste che non sappia nulla, perché ne sarebbe fiero", ha sottolineato il premier entrante. "Io lo vedo come un risultato che è anche suo - ha aggiunto -, un risultato di tutta la famiglia anche se lui non lo sa».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
downing streetkeir starmer
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
3 gior
10
171

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
73
99

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
1 gior

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
64
150

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
2 gior
108
224

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
1 gior
27

Due muli investiti sulla A2

Notte movimentata: tre uomini in fuga
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior

Notte movimentata: tre uomini in fuga

Si cerca Gabriele
LIVE
CANTONE
23 ore

Si cerca Gabriele

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
22
65

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
26
76

Violento e scorretto, Paredes "buco nero" della finale

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC
LIVE
SVIZZERA
6 ore

Sedata e ripetutamente stuprata: parla la 15enne vittima dell'ex deputato dell'UDC

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
2 gior

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
119
167

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
14
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
68

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa
LIVE
MONDIALE 2026
9 ore
17
94

Manie di protagonismo: Trump prova a "rubare" la coppa

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
17 ore
37
161

La Spagna domina, soffre e poi scrive la storia: è campione del mondo

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como
LIVE
CANTONE
3 ore

Yoan è stato ritrovato al confine con l'Italia: voleva andare a Como

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026
LIVE
CANTONE
4 ore
7
66

Maionchi, Parmelin, Saviano con Navalnaya: tutti i nomi di Endorfine 2026

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza
LIVE
GINEVRA
1 gior

Auto investe un motociclista fermo a un semaforo e lo getta a 100 metri di distanza

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
3 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
2 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
2 gior
34
79

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
15

La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
2 gior
13
26

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
12
33

Coppa e 50 milioni per la Spagna, la Svizzera si "accontenta" di 15 milioni

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
48

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
8
21

Auto finisce sul tetto a Magadino

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
2 gior
4
13

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
3 gior
3
50

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
1 gior
8
25

Moto contro un autobus, traffico in tilt

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
3
67

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
1 gior
29
91

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

15enne muore folgorato al luna park
LIVE
ITALIA
2 gior

15enne muore folgorato al luna park

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale
LIVE
ITALIA
6 ore

Noemi cade dal palco: ferita, finisce in ospedale

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»
LIVE
GAMBAROGNO
1 gior
12

Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale
LIVE
LUGANO
1 gior
16
40

Aggressione nella notte: 24enne rumeno finisce in ospedale

Oltre 12 anni di incertezze
LIVE
CANTONE
11 ore
31
55

Oltre 12 anni di incertezze

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
2 gior
72
200

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Se avete visto il flash... è troppo tardi

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
33
138

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche
LIVE
UNIONE EUROPEA
3 gior
7
43

Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
3 gior
40
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio
LIVE
SVIZZERA
4 ore
8
68

Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

«Mi fa male l’anima, scusatemi»
LIVE
MONDIALE 2026
8 ore
17
70

«Mi fa male l’anima, scusatemi»

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»
LIVE
RIVA SAN VITALE
6 ore

Gabriele è tornato a casa e «sta bene»

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire
LIVE
WINTERTHUR
3 gior
6
18

Ladro colto in flagrante nel ristorante, si chiude nel bagno e non vuole più uscire

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
71

Arrestati i fratelli Tate

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
7
42

I biglietti più cari della storia? Per la finale chiedono 2,3 milioni di dollari

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
3 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Scambi Ue-Usa in aumento nel 2025
LIVE
USA/UE
21 min

Scambi Ue-Usa in aumento nel 2025

L'Unione Europea ha multato AliExpress per quasi mezzo miliardo
LIVE
UNIONE EUROPEA
4 ore
28

L'Unione Europea ha multato AliExpress per quasi mezzo miliardo

Nestlé: investimento da 520 milioni in Italia
LIVE
ITALIA
4 ore
7

Nestlé: investimento da 520 milioni in Italia

Tredicenne muore in Spagna durante i festeggiamenti
LIVE
SPAGNA
8 ore

Tredicenne muore in Spagna durante i festeggiamenti

Ryanair, -34% utile trimestrale per il conflitto in Medio Oriente
LIVE
IRLANDA
8 ore
12

Ryanair, -34% utile trimestrale per il conflitto in Medio Oriente

Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti
LIVE
ITALIA
9 ore
37

Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti

Trump: «Colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti»
LIVE
STATI UNITI
10 ore
48

Trump: «Colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti»

Incendi nel sud della Francia, mobilitati centinaia di pompieri
LIVE
FRANCIA
10 ore
4

Incendi nel sud della Francia, mobilitati centinaia di pompieri

C'è una grande spaccatura: aria condizionata, lusso o necessità?
LIVE
FOCUS
11 ore
8

C'è una grande spaccatura: aria condizionata, lusso o necessità?

Khamenei «non è in Iran»
LIVE
MEDIO ORIENTE
21 ore
2
19

Khamenei «non è in Iran»