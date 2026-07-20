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Finestrino rotto e uomo risucchiato sul volo, Ryanair: «Coinvolgimento oggetto estraneo»

L'indagine sull'incidente esclude problemi di manutenzione e pone l'accento su un possibile danno esterno al motore.
Finestrino rotto e uomo risucchiato sul volo, Ryanair: «Coinvolgimento oggetto estraneo»
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Finestrino rotto e uomo risucchiato sul volo, Ryanair: «Coinvolgimento oggetto estraneo»
L'indagine sull'incidente esclude problemi di manutenzione e pone l'accento su un possibile danno esterno al motore.

ATENE/DUBLINO - Il Ceo di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato che i primi risultati dell'indagine sull'incidente in cui un passeggero è stato parzialmente risucchiato fuori dal finestrino rotto di un Boeing 737, partito da Salonicco e diretto a Memmingen, indicano un «danno causato da un oggetto estraneo» e non sono da attribuire all'età dell'aeromobile o alle condizioni di manutenzione. Lo riporta il sito della Reuters.

Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti sta indagando sull'incidente avvenuto lo scorso 10 luglio, in cui un pezzo del motore dell'aereo si sarebbe staccato e avrebbe frantumato un finestrino poco dopo il decollo del Boeing dalla città greca. A seguito della rottura, nella cabina dell'aereo si è verificata una perdita di pressione e un passeggero serbo di 61 anni è stato in parte risucchiato, con la testa e le spalle fuori dal finestrino, finché un gruppo di passeggeri che si è aggrappato al suo corpo non lo ha riportato sul sedile. L'uomo è stato ricoverato per ustioni d'attrito.

«Le prime informazioni suggeriscono che si tratti di un danno al motore causato da un oggetto estraneo durante il decollo da Salonicco, ma non ne siamo certi, non possiamo affermarlo con certezza», ha dichiarato O'Leary dopo la presentazione dei risultati di Ryanair relativi al trimestre di aprile-giugno.

O'Leary ha precisato che l'aereo ha 18 anni e che il suo motore era stato sottoposto a manutenzione completa e revisione negli ultimi due anni. Ha aggiunto che una bozza del rapporto sull'incidente sarà pubblicata tra circa 28 giorni, seguita da un rapporto più dettagliato. La conferma che il danno sia stato causato da un oggetto esterno potrebbe ridurre le responsabilità di Boeing e Ryanair in merito all'incidente, riporta il sito della Reuters.

GRECIA
Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
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