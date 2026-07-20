Scambi Ue-Usa in aumento nel 2025

"Avendo garantito tariffe del 15% anziché tariffe volatili e in continua evoluzione, abbiamo assicurato stabilità e relativa prevedibilità. Abbiamo osservato che gli scambi commerciali sono rimasti stabili e che le nostre esportazioni sono rimaste invariate o addirittura leggermente cresciute nel 2025. Lo stesso vale per le importazioni. Nel complesso, si registra un elevato grado di stabilità per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi", ribadisce la fonte.