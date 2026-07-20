Scambi Ue-Usa in aumento nel 2025
Aumentano le esportazioni di beni europei mentre cresce il disavanzo nei servizi, mantenendo l'equilibrio commerciale.
BRUXELLES - Gli scambi commerciali tra Ue e Stati Uniti hanno raggiunto nel 2025 un valore complessivo di 1.800 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente.
È quanto emerge dai dati della Commissione europea, pubblicato a un anno dall'accordo Ue-Usa sui dazi. Il valore dei beni e servizi scambiati è di circa 4,9 miliardi.
Considerando insieme beni e servizi, il saldo commerciale Ue-Usa è quasi in equilibrio: Bruxelles registra un avanzo di appena 20 miliardi, pari a circa l'1% degli scambi complessivi.
Nel commercio di beni, il volume degli scambi è salito del 4,3% a 911 miliardi: le esportazioni europee verso gli Usa hanno raggiunto 555 miliardi (+3,5%), mentre le importazioni si sono attestate a 356 miliardi (+5,4%). L'Ue registra quindi un avanzo di 199 miliardi.
La situazione si ribalta nei servizi, dove gli scambi sono cresciuti del 4,7% a 865 miliardi. Le esportazioni europee sono rimaste ferme a 343 miliardi, mentre le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate dell'8,1% a 522 miliardi. Il disavanzo europeo nei servizi, pari a 179 miliardi, compensa così quasi interamente il surplus registrato nei beni.
"Se guardiamo ai dati del 2025, i dati più recenti di cui disponiamo, possiamo constatare che la relazione commerciale e di investimento tra Ue e Stati Uniti rimane la più importante al mondo, sia per entrambe le parti che a livello globale, e questo con un ampio margine rispetto ad altre relazioni commerciali", spiega un funzionario Ue.
"Avendo garantito tariffe del 15% anziché tariffe volatili e in continua evoluzione, abbiamo assicurato stabilità e relativa prevedibilità. Abbiamo osservato che gli scambi commerciali sono rimasti stabili e che le nostre esportazioni sono rimaste invariate o addirittura leggermente cresciute nel 2025. Lo stesso vale per le importazioni. Nel complesso, si registra un elevato grado di stabilità per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni e delle importazioni di beni e servizi", ribadisce la fonte.