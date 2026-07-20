I ghiacci marini artici tornano a diminuire

Tra il 2024 e il 2025, l'estensione del ghiaccio marino artico durante la fase di picco invernale, da febbraio a marzo, è infatti diminuita del 5,8%. Si è trattato del più grande calo annuale del ghiaccio marino invernale mai registrato dai satelliti, a partire dal 1978, e che inserito con i dati degli ultimi anni è perfettamente in linea con quanto era atteso da tempo.