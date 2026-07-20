«Lanciata una nuova serie di attacchi contro l'Iran»

Gli attacchi, che seguono nove giorni di fila di crescente attività, sono «volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz», ha aggiunto il Centcom.

Il governatore speciale di Chabahar in Iran ha confermato che un attacco aereo nemico ha colpito le città di Konarak e Chabahar. I punti esatti dell'impatto sono ancora sconosciuti e le autorità promettono ulteriori aggiornamenti a breve. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Irna, secondo la quale almeno 14 esplosioni, di varia intensità, sono state udite a Chabahar e Konarak nelle ultime ore