L'Unione Europea ha multato AliExpress per quasi mezzo miliardo

Nessun controllo su prodotti illegali, non sicuri e contraffattiSecondo la Commissione, AliExpress non avrebbe valutato in modo adeguato il rischio di diffusione di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla propria piattaforma, sovrastimando l'efficacia dei sistemi impiegati per individuare e rimuovere le merci non conformi e senza considerare lo squilibrio tra il numero dei moderatori e il volume dei prodotti potenzialmente illegali da verificare.

Bruxelles contesta inoltre il ruolo dei sistemi di raccomandazione e della pubblicità online, che avrebbero continuato a promuovere prodotti illegali prima della loro rimozione, nonché l'uso di indicatori ritenuti insufficienti nel prevenire la comparsa o la ricomparsa di prodotti illegali in forme simili.