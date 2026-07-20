Nestlé: investimento da 520 milioni in Italia

La conferma del nuovo stabilimento Nestlé Purina dedicato agli alimenti umidi consolida il ruolo strategico del brand sia per il Gruppo Nestlé in Italia e in Europa sia per la categoria e amplia la presenza industriale del Gruppo in Europa a sostegno di una crescita di lungo periodo.

Il sito produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti per alcuni dei marchi chiave di Purina, operando in uno dei segmenti a più rapida crescita con, in particolare, il wet cat food in aumento dell’8% all'anno in Europa. In un mercato che solamente in Italia, nel 2025, ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nel petfood, il progetto intercetta un'importante opportunità per il Gruppo e per l'intera categoria. Questo sito produttivo si affianca allo storico stabilimento di Purina di Portogruaro (Veneto), che vanta 40 anni di attività e rappresenta oggi una delle fabbriche più avanzate del network europeo Purina in termini di tecnologie produttive e performance ambientali.