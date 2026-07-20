Nestlé: investimento da 520 milioni in Italia
Il nuovo hub a Mantova rafforzerà la presenza di Nestlé in Europa, puntando su innovazione nel petfood e logistica integrata.
ROMA - Nestlé conferma l'investimento di circa 560 milioni di euro (circa 520 milioni di franchi) in Italia, con la costruzione a Mantova di un nuovo hub integrato che unisce lo stabilimento produttivo Nestlé Purina dedicato al petfood umido e il polo logistico a servizio di diversi brand del Gruppo.
L'importante operazione rientra nel piano di sviluppo di Nestlé, che punta a concentrare risorse e investimenti su specifiche aree strategiche per la crescita ed espansione del Gruppo, tra cui il petfood, facendo leva sulle potenzialità di sviluppo di Purina.
La conferma del nuovo stabilimento Nestlé Purina dedicato agli alimenti umidi consolida il ruolo strategico del brand sia per il Gruppo Nestlé in Italia e in Europa sia per la categoria e amplia la presenza industriale del Gruppo in Europa a sostegno di una crescita di lungo periodo.
Il sito produrrà alimenti umidi super premium per cani e gatti per alcuni dei marchi chiave di Purina, operando in uno dei segmenti a più rapida crescita con, in particolare, il wet cat food in aumento dell’8% all'anno in Europa. In un mercato che solamente in Italia, nel 2025, ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nel petfood, il progetto intercetta un'importante opportunità per il Gruppo e per l'intera categoria. Questo sito produttivo si affianca allo storico stabilimento di Purina di Portogruaro (Veneto), che vanta 40 anni di attività e rappresenta oggi una delle fabbriche più avanzate del network europeo Purina in termini di tecnologie produttive e performance ambientali.
La decisione di investire in un progetto integrato nasce dalla volontà di valorizzare un'opportunità di sviluppo per il territorio, capace di generare un impatto economico, occupazionale e industriale duraturo. Il nuovo hub costituisce infatti un investimento di lunga durata in un'area strategica per i flussi logistici del Nord Italia e che si inserisce nei principali corridoi europei. Mantova è infatti un crocevia chiave della distribuzione continentale e la sua posizione assicura collegamenti rapidi ed efficienti con i mercati dell'Europa occidentale, centrale e orientale.
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