Incendi nel sud della Francia, mobilitati centinaia di pompieri

Nel Var sono scoppiati diversi roghi in una giornata in cui Météo-France aveva diramato un'allerta "arancione" per ondata di calore e avvertito di un rischio incendi "estremo"; a titolo precauzionale, tutte le aree boschive erano state chiuse. L'incendio più violento - che entro la serata di ieri impegnava oltre 600 pompieri - è divampato intorno alle ore 15 nel comune di Taradeau, nell'entroterra del Golfo di Saint-Tropez. In tarda serata, il rogo, che aveva già bruciato quasi 200 ettari, risultava "ancora non contenuto" secondo l'aggiornamento della prefettura, sebbene la situazione venisse descritta come "favorevole".