Trump: «Colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti»

"Li abbiamo colpiti molto duramente anche stasera e lo abbiamo fatto in onore di quei grandi patrioti - ha aggiunto il presidente -. Quei grandi patrioti combattevano affinché l'Iran non potesse dotarsi di armi nucleari".

"Il Centcom ha avviato oggi, alle 19:00 (l'1:00 di lunedì in Svizzera), una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz", ha annunciato dal canto suo X il Comando centrale americano.