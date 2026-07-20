Trump: «Colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti»
Risposta militare degli Stati Uniti dopo attacchi a soldati americani in Giordania.
WASHINGTON - "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti di ritorno a Washington. "Sono due, forse tre", ha detto il presidente riferendosi alle vittime dell'attacco iraniano in Giordania.
"Li abbiamo colpiti molto duramente anche stasera e lo abbiamo fatto in onore di quei grandi patrioti - ha aggiunto il presidente -. Quei grandi patrioti combattevano affinché l'Iran non potesse dotarsi di armi nucleari".
"Il Centcom ha avviato oggi, alle 19:00 (l'1:00 di lunedì in Svizzera), una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. Tali attacchi continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz", ha annunciato dal canto suo X il Comando centrale americano.
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