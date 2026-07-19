La Guyana sconvolta da un naufragio, 66 dispersi
67 persone sono state tratte in salvo, il traghetto è affondato a causa di una enorme onda
GEORGETOWN - Sono in corso in queste ore in Guyana le operazioni di ricerca in seguito all'affondamento di un traghetto che trasportava 133 persone; mentre la metà, 67 individui, è sopravvissuta al disastro e l'altra metà, 66 persone, risulta ancora dispersa. Lo hanno annunciato le autorità.
L'affondamento rappresenta una tragedia immane per questa piccola nazione sudamericana di lingua inglese e con un milione di abitanti. «Le operazioni di ricerca e soccorso stanno procedendo. Finora sono state salvate 67 persone, tra cui 15 bambini», ha scritto sulla sua pagina Facebook il ministro dei Lavori Pubblici Juan Edghill, senza tuttavia fornire un bilancio delle vittime.
In un video, ha spiegato ai familiari che «un'onda enorme ha fatto capovolgere il Barima», un traghetto partito dalla capitale, Georgetown, la notte scorsa e diretto verso un insediamento remoto nella giungla.
«Dormivamo tutti» quando l'imbarcazione si è capovolta, ha raccontato Wayne Kitson, un sopravvissuto di 18 anni intervistato dall'emittente locale Kiskadee Watch a Charity, un villaggio sulla costa nord-occidentale. L'uomo teme che la moglie e la figlia siano morte nel naufragio.
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