La Guyana sconvolta da un naufragio, 66 dispersi

In un video, ha spiegato ai familiari che «un'onda enorme ha fatto capovolgere il Barima», un traghetto partito dalla capitale, Georgetown, la notte scorsa e diretto verso un insediamento remoto nella giungla.

«Dormivamo tutti» quando l'imbarcazione si è capovolta, ha raccontato Wayne Kitson, un sopravvissuto di 18 anni intervistato dall'emittente locale Kiskadee Watch a Charity, un villaggio sulla costa nord-occidentale. L'uomo teme che la moglie e la figlia siano morte nel naufragio.