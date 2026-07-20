IRLANDA
Ryanair, -34% utile trimestrale per il conflitto in Medio Oriente
L'aumento dei costi del carburante e la diminuzione della domanda hanno pesato pesantemente sui risultati finanziari di Ryanair.
Depositphotos (tupungato)
Fonte Ats Ans
Ryanair, -34% utile trimestrale per il conflitto in Medio Oriente
L'aumento dei costi del carburante e la diminuzione della domanda hanno pesato pesantemente sui risultati finanziari di Ryanair.
DUBLINO - La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti.
L'utile al netto delle imposte è sceso a 538 milioni di euro (496 milioni di franchi) nei tre mesi fino alla fine di giugno, dagli 820 milioni di euro registrati un anno prima, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!