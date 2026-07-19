Ucraina, 20 morti e oltre 140 feriti negli attacchi russi
Colpite Kiev, Kharkiv e altre città. Nella notte lanciati droni e missili, inclusi vettori ipersonici Zirkon
KIEV - Almeno 20 persone sono morte e 142 sono rimaste ferite in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore a seguito di una nuova ondata di attacchi russi. Lo riferiscono le autorità locali citate dal Kyiv Independent, parlando di bombardamenti che hanno colpito diverse città del Paese.
Tra gli obiettivi principali figurano Kiev e Kharkiv, oltre ad altri centri urbani. Secondo le informazioni diffuse, i raid hanno causato vittime e danni in più regioni, confermando l'intensità delle operazioni militari in corso.
L'aeronautica militare ucraina ha reso noto che durante la notte la Russia ha lanciato 125 droni e 25 missili balistici. A questi si aggiungono 10 missili ipersonici Zirkon e altri sei tipi di missili, in un attacco su larga scala.
La maggior parte dei vettori era diretta verso la capitale Kiev, che resta uno dei principali bersagli degli attacchi. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre proseguono le operazioni di difesa e soccorso.
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