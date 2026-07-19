Ucraina, 20 morti e oltre 140 feriti negli attacchi russi

L'aeronautica militare ucraina ha reso noto che durante la notte la Russia ha lanciato 125 droni e 25 missili balistici. A questi si aggiungono 10 missili ipersonici Zirkon e altri sei tipi di missili, in un attacco su larga scala.

La maggior parte dei vettori era diretta verso la capitale Kiev, che resta uno dei principali bersagli degli attacchi. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre proseguono le operazioni di difesa e soccorso.