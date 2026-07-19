Il terremoto ha causato 5 morti e 21 feriti

Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi. La popolazione rimasta senza casa è stata radunata nella piazza principale di Pumpunya. Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona. Il Ministero dell'Energia ha intanto reso nota l'interruzione della corrente elettrica in sette distretti, mentre le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.