Il terremoto ha causato 5 morti e 21 feriti
I soccorritori continuano a scavare, alla ricerca di eventuali dispersi
LIMA - Le conseguenze del terremoto di magnitudo 5.1 che ha colpito la regione di Junín, nel Perù centrale, trovano ora l'ufficialità. L'Istituto Nazionale di Difesa Civile (Indeci) ha ratificato la morte di 5 cittadini nel distretto di Chongos Bajo, avvalorando le prime stime.
Il nuovo bollettino segnala inoltre 21 feriti e più di 300 evacuati. Il responsabile dell'agenzia, Luis Vásquez, ha dichiarato: «Ad oggi è confermato il decesso di 5 persone. Abbiamo abitazioni distrutte in fase di valutazione, così come case danneggiate. Ci sono anche famiglie sfollate».
Le autorità locali e le squadre di primo intervento del Centro Operativo di Emergenza Nazionale (Coen) continuano a scavare tra le macerie degli edifici collassati alla ricerca di eventuali dispersi. La popolazione rimasta senza casa è stata radunata nella piazza principale di Pumpunya. Il governo regionale sta distribuendo tende e coperte per fornire riparo a causa delle rigide temperature che interessano la zona. Il Ministero dell'Energia ha intanto reso nota l'interruzione della corrente elettrica in sette distretti, mentre le telecomunicazioni e la rete viaria risultano attive.
#Mundo 🇵🇪 ¡Atención! Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/NDX6PYjEBp— Vanguardia (@vanguardiacom) July 19, 2026
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!