Israele: «Intercettato un lancio di missili iraniani»

Oggi l'ambasciata statunitense di Amman aveva annunciato che porto e aeroporto della città giordana erano stati evacuati per una minaccia imminente, ma le autorità giordane avevano smentito l'evacuazione.

Da parte loro, le forze armate giordane hanno reso noto che i sistemi di difesa hanno intercettato e abbattuto tre missili iraniani diretti verso il territorio del Regno, mentre un quarto è finito in un'area «remota e disabitata» del sud del Paese, riporta l'agenzia Petra.