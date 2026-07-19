ITALIA
Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia
È accaduto nella tarda mattinata di domenica a Bologna
Depositphotos (andreadelbo)
Fonte Ats Ans
Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia
È accaduto nella tarda mattinata di domenica a Bologna
BOLOGNA - Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto in tarda mattinata a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l'uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze.
Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche i soccorritori del 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato sull'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.
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