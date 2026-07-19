Uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia

Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche i soccorritori del 118. L'uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato sull'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.