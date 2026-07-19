Perù
Terremoto, almeno cinque vittime
Il sisma di magnitudo 5.5 ha colpito la regione di Junín, causando danni e paura tra la popolazione.
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Fonte Ats Ans
Terremoto, almeno cinque vittime
Il sisma di magnitudo 5.5 ha colpito la regione di Junín, causando danni e paura tra la popolazione.
LIMA - Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata nei pressi di Sicaya, una cittadina a circa 300 chilometri a est di Lima, in Perù, alle 4.24 della notte (ora svizzera). Lo riporta il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) secondo cui il sisma ha avuto un ipocentro, punto dove si genera la rottura delle rocce e da cui si irradiano le onde sismiche, a circa dieci chilometri di profondità.
Secondo l'emittente radiofonica e televisiva peruviana Radio Programas del Perú, che vanta la più ampia copertura radiofonica del paese, almeno cinque persone sono morte a causa del terremoto che è stato sentito nella provincia di Chupaca e nelle aree circostanti nella regione di Junín.
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