Terremoto, almeno cinque vittime

LIMA - Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata nei pressi di Sicaya, una cittadina a circa 300 chilometri a est di Lima, in Perù, alle 4.24 della notte (ora svizzera). Lo riporta il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) secondo cui il sisma ha avuto un ipocentro, punto dove si genera la rottura delle rocce e da cui si irradiano le onde sismiche, a circa dieci chilometri di profondità.