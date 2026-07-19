«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»
Secondo Zelensky, le azioni ucraine mirano a indebolire la capacità logistica ed economica russa nella regione.
Secondo Zelensky, le azioni ucraine mirano a indebolire la capacità logistica ed economica russa nella regione.
KIEV - Le unità del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) hanno colpito tre depositi petroliferi nella regione russa di Stavropol, mentre le Forze armate di Kiev hanno centrato un altro obiettivo del settore dei carburanti nella stessa regione, ha annunciato sulla piattaforma di messaggistica Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Il leader ucraino ha inoltre rivendicato «colpi precisi contro tre petroliere russe della flotta ombra» nelle acque del Mar Nero. «Continuiamo a rispondere agli attacchi russi in modo del tutto giusto e mirato. Oggi le sanzioni ucraine a lungo raggio hanno raggiunto gli obiettivi prestabiliti che sostengono e finanziano l'aggressione russa».
In precedenza notizie media avevano fatto riferimento a sole due petroliere colpite nel Mar Nero.