«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»

Il leader ucraino ha inoltre rivendicato «colpi precisi contro tre petroliere russe della flotta ombra» nelle acque del Mar Nero. «Continuiamo a rispondere agli attacchi russi in modo del tutto giusto e mirato. Oggi le sanzioni ucraine a lungo raggio hanno raggiunto gli obiettivi prestabiliti che sostengono e finanziano l'aggressione russa».

In precedenza notizie media avevano fatto riferimento a sole due petroliere colpite nel Mar Nero.