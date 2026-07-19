«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»

«La protezione contro i missili balistici è attualmente una priorità costante e assoluta», ha detto Selenskyj. «I missili intercettori sono necessari ogni giorno.» Ha invitato gli alleati del Paese a consegnare i sistemi di difesa missilistica promessi. «Queste forniture significano letteralmente vite salvate ad ogni massiccio attacco russo in questo momento.» In totale, secondo lui, la Russia ha utilizzato questa settimana circa 1.450 droni, più di 1.640 bombe plananti e 99 missili e missili da crociera.