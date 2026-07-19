Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»

Le autorità ucraine denunciano gravi danni e vittime civili mentre la difesa aerea intercetta la maggior parte dei missili.
«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»
Ministero ucraino /Telegram
Fonte Sda Dpa
di Redazione
«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»
Le autorità ucraine denunciano gravi danni e vittime civili mentre la difesa aerea intercetta la maggior parte dei missili.

KIEV - La Russia ha effettuato, nella sua guerra contro l'Ucraina, uno degli attacchi più massicci finora con missili balistici contro la capitale Kiev. Decine di esplosioni, in parte dovute a missili della difesa aerea, sono state udite nella notte nel centro della città da tre milioni di abitanti, come ha riferito un reporter sul posto. Il presidente Wolodymyr Selenskyj ha parlato di «uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev» nonché di un morto e 16 feriti.

«Il nemico ha lanciato oltre 40 missili di diversi tipi, la maggior parte dei quali diretti verso la capitale, oltre a 120 droni d'attacco», ha comunicato Selenskyj su Telegram. Diverse case e anche automobili sono state distrutte, hanno riferito le autorità.

Il sindaco Vitali Klitschko ha informato riguardo a impatti e danni in diversi quartieri della città. Si sono verificati incendi. Secondo le informazioni della difesa aerea ucraina, sono stati registrati 23 impatti di missili e 10 di droni. Secondo queste informazioni, una gran parte degli oggetti volanti è stata distrutta.

Selenskyj: la difesa missilistica ha la priorità

L'Ucraina si difende da più di quattro anni contro l'invasione russa. Con l'aiuto occidentale, soprattutto dalla Germania, la difesa aerea è stata modernizzata. Tuttavia, di recente Kiev si è lamentata della carenza di missili guidati per il sistema di difesa aerea Patriot per contrastare i missili balistici.

«La protezione contro i missili balistici è attualmente una priorità costante e assoluta», ha detto Selenskyj. «I missili intercettori sono necessari ogni giorno.» Ha invitato gli alleati del Paese a consegnare i sistemi di difesa missilistica promessi. «Queste forniture significano letteralmente vite salvate ad ogni massiccio attacco russo in questo momento.» In totale, secondo lui, la Russia ha utilizzato questa settimana circa 1.450 droni, più di 1.640 bombe plananti e 99 missili e missili da crociera.

La Russia segnala attacchi a centri logistici

Il ministero della Difesa russo ha comunicato che a Kiev un grande centro logistico delle poste per lo stoccaggio di componenti per armi, così come diverse aziende per la produzione di componenti di missili, sono stati obiettivi degli attacchi. Nella regione di Kiev sarebbe stato colpito un centro per la conservazione e distribuzione di elementi per la produzione di droni a lungo raggio. Queste informazioni non erano verificabili in modo indipendente.

Anche le infrastrutture portuali nel sud, sul Mar Nero, sono state nuovamente attaccate, ha aggiunto il ministero a Mosca. Così, nella zona di Odessa, sono stati colpiti impianti per lo stoccaggio di beni militari e depositi di carburante utilizzati dalle forze armate. L'Ucraina non pubblica - come la Russia - informazioni sui danni agli obiettivi di uso militare.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
difesa aereaguerrakievmissilirussiaucraina
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
111
164

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
164

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
LIVE
BLENIO
20 ore

Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
33
141

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
2 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
58
152

Ingorgo di 20 chilometri: tre ore di attesa. Ritardi a Chiasso Brogeda

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»
LIVE
CANTONE
1 gior
106
223

Dieci franchi l'ora in un hotel di alto livello: «Mi sento preso in giro»

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
2 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
3 gior
26
158

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
77

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
3 gior
8
101

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
2 gior

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
64

Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"
LIVE
ITALIA
22 ore

Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
2 gior
78
64

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
2 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
2 gior
1
35

Sarà una notte turbolenta

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
12
70

Brucia il Canada, nube tossica a NY: finale a rischio

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
12
28

Dieci gol e difese horror, l'Inghilterra gode in una finalina pazza

Due muli investiti sulla A2
LIVE
GIORNICO
5 ore
20

Due muli investiti sulla A2

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
2 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
2 gior
10
42

Non si trovano quasi più camere

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
1 gior

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
1
23

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
8
38

I giovani le auto non le comprano più

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
23
36

I due cartelli che confondono gli utenti

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
1 gior
3
54

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
2 gior
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
2 gior
16
82

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme
LIVE
NORVEGIA
1 gior

Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
LIVE
SAN GOTTARDO
1 gior
34
83

Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
4 gior
17
32

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
LIVE
ACQUAROSSA
20 ore
10
27

Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
52

Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
LIVE
SOAZZA (GR)
1 gior
4
13

A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
1 gior
4
38

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
3
16

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
34

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 ore
23
67

Feriti e fuga dal concerto: «Noi sotto la grandinata, situazione assurda»

Moto contro un autobus, traffico in tilt
LIVE
LUGANO
19 ore
8
26

Moto contro un autobus, traffico in tilt

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
18

«Tuchel è un criminale»

Auto finisce sul tetto a Magadino
LIVE
GAMBAROGNO
15 ore
8
19

Auto finisce sul tetto a Magadino

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
31

In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi
LIVE
SCI ALPINO
17 ore
3
68

Malattia incurabile, Christophe Torrent costretto a ritirarsi

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
1 gior
58
203

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
41
94

80 dollari per la conferenza stampa: Infantino munge tutto e tutti

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
17
55

Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
1 gior
2
21

Se avete visto il flash... è troppo tardi

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»
LIVE
GUERRA IN CRAINA
51 min

«Colpite petroliere e depositi petroliferi russi»

Terremoto, almeno cinque vittime
LIVE
PERÙ
1 ora

Terremoto, almeno cinque vittime

Facebook e Instagram in down questa mattina
LIVE
DAL MONDO
2 ore
1
4

Facebook e Instagram in down questa mattina

Arrestati i fratelli Tate
LIVE
STATI UNITI
4 ore
10
42

Arrestati i fratelli Tate

USA: «Colpite strutture militari iraniane nella notte»
LIVE
MEDIO ORIENTE
4 ore
14

USA: «Colpite strutture militari iraniane nella notte»

Incendio in un grande palazzo a Milano, due morti
LIVE
ITALIA
15 ore

Incendio in un grande palazzo a Milano, due morti

Droni ucraini colpiscono in Russia: morti e decine di feriti
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
16 ore

Droni ucraini colpiscono in Russia: morti e decine di feriti

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica
LIVE
ITALIA
17 ore
26
92

Il sindaco di Como investito da una bici elettrica

Sulyok: «Firmo il provvedimento sulla mia revoca»
LIVE
UNGHERIA
18 ore
19

Sulyok: «Firmo il provvedimento sulla mia revoca»

Due soldati USA uccisi durante un'operazione in Giordania
LIVE
MEDIO ORIENTE
18 ore

Due soldati USA uccisi durante un'operazione in Giordania