«Uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev»
Le autorità ucraine denunciano gravi danni e vittime civili mentre la difesa aerea intercetta la maggior parte dei missili.
KIEV - La Russia ha effettuato, nella sua guerra contro l'Ucraina, uno degli attacchi più massicci finora con missili balistici contro la capitale Kiev. Decine di esplosioni, in parte dovute a missili della difesa aerea, sono state udite nella notte nel centro della città da tre milioni di abitanti, come ha riferito un reporter sul posto. Il presidente Wolodymyr Selenskyj ha parlato di «uno degli attacchi balistici più massicci su Kiev» nonché di un morto e 16 feriti.
«Il nemico ha lanciato oltre 40 missili di diversi tipi, la maggior parte dei quali diretti verso la capitale, oltre a 120 droni d'attacco», ha comunicato Selenskyj su Telegram. Diverse case e anche automobili sono state distrutte, hanno riferito le autorità.
Il sindaco Vitali Klitschko ha informato riguardo a impatti e danni in diversi quartieri della città. Si sono verificati incendi. Secondo le informazioni della difesa aerea ucraina, sono stati registrati 23 impatti di missili e 10 di droni. Secondo queste informazioni, una gran parte degli oggetti volanti è stata distrutta.
Selenskyj: la difesa missilistica ha la priorità
L'Ucraina si difende da più di quattro anni contro l'invasione russa. Con l'aiuto occidentale, soprattutto dalla Germania, la difesa aerea è stata modernizzata. Tuttavia, di recente Kiev si è lamentata della carenza di missili guidati per il sistema di difesa aerea Patriot per contrastare i missili balistici.
«La protezione contro i missili balistici è attualmente una priorità costante e assoluta», ha detto Selenskyj. «I missili intercettori sono necessari ogni giorno.» Ha invitato gli alleati del Paese a consegnare i sistemi di difesa missilistica promessi. «Queste forniture significano letteralmente vite salvate ad ogni massiccio attacco russo in questo momento.» In totale, secondo lui, la Russia ha utilizzato questa settimana circa 1.450 droni, più di 1.640 bombe plananti e 99 missili e missili da crociera.
La Russia segnala attacchi a centri logistici
Il ministero della Difesa russo ha comunicato che a Kiev un grande centro logistico delle poste per lo stoccaggio di componenti per armi, così come diverse aziende per la produzione di componenti di missili, sono stati obiettivi degli attacchi. Nella regione di Kiev sarebbe stato colpito un centro per la conservazione e distribuzione di elementi per la produzione di droni a lungo raggio. Queste informazioni non erano verificabili in modo indipendente.
Anche le infrastrutture portuali nel sud, sul Mar Nero, sono state nuovamente attaccate, ha aggiunto il ministero a Mosca. Così, nella zona di Odessa, sono stati colpiti impianti per lo stoccaggio di beni militari e depositi di carburante utilizzati dalle forze armate. L'Ucraina non pubblica - come la Russia - informazioni sui danni agli obiettivi di uso militare.