«Avete una multa per divieto di sosta? Pagatela pure in cibo per gatti»

INDIANAPOLIS - Il gattile municipale di Muncie, Indiana non se la stava passando proprio benissimo: 350 gatti e gattini e poche - troppo poche - risorse.

Da qui l'idea, venuta a una coppia di agenti che lo avevano visitato e trovato in difficoltà: perché non permettere ai cittadini di pagare le proprie multe per divieto di sosta... in cibo per gatti e sabbia per lettiere?



L'appello, diffuso via social, ha avuto un inaspettato riscontro positivo: nei quattro giorni (dal 15 al 19 luglio) dell'iniziativa, in centrale è arrivato davvero di tutto.

La stanza adibita a magazzino per la raccolta dei beni è stata letteralmente riempita fino all'orlo: «Era vuota e guardatela ora - hanno postato gli agenti su Twitter - è passata gente che nemmeno ce l'aveva, la multa!».

Potevano essere "condonate" anche più contravvenzioni alla volta ma non quelle per aver posteggiato in spazi riservati ai disabili o effrazioni tanto gravi da necessitare il passaggio per il tribunale.

«Non so se la polizia vorrà replicare l'iniziativa», ha commentato la responsabile della struttura alla Cnn, «ma siamo estremamente grati a loro e a tutti quelli che hanno voluto contribuire. Non siamo gli unici rifugi felini a essere in difficoltà in questi giorni visto che è stagione di cucciolate. Invitiamo quindi tutti a sostenere il proprio gattile locale».

Twitter/Muncie Police