Autostrada bloccata, traffico in tilt

MELANO - È un lunedì mattina nero per chi cerca di entrare in auto in Ticino e chi circola in autostrada in direzione nord.

A causa di un incidente avvenuto attorno alle 6.15 (per il quale è stata chiusa una corsia all'altezza di Melano), il traffico è paralizzato sull'A2 in direzione nord praticamente in tutto il Sottoceneri.

Nell'incidente - riferisce Rescue Media - è rimasto coinvolto un motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

Il TCS segnala ritardi fino a 30 minuti in autostrada in direzione nord. Traffico paralizzato anche sulle strade cantonali tra Chiasso, Mendrisio, Morbio Superiore e Bissone.