Rivetta Guglielmo Tell si rifà il look: nuovi tigli argentati e marciapiede rinnovato
La Città: «Le piante precedenti presentano problemi strutturali». Modifiche al percorso pedonale.
LUGANO - Tra ottobre 2026 e aprile 2027 la Città rinnoverà l'alberatura e il marciapiede di Rivetta Guglielmo Tell. Lo comunica il Comune tramite il proprio canale Whatsapp.
I 17 tigli attualmente presenti saranno sostituiti con 20 giovani tigli argentati, che andranno a occupare anche i tre spazi oggi privi di alberi.
La decisione è legata alle condizioni delle piante esistenti, che presentano problemi strutturali. Inoltre, il necessario risanamento del marciapiede richiederebbe interventi importanti sulle radici, con il rischio di compromettere ulteriormente la stabilità e la vitalità degli alberi.
La Città ha quindi optato per la sostituzione completa dell'alberatura, accompagnata dal rifacimento del marciapiede.
Modifiche alla viabilità pedonale
Durante i lavori, il tratto di marciapiede compreso tra via Stauffacher e l'entrata del Parco Ciani sarà chiuso al passaggio dei pedoni. Il percorso pedonale sarà deviato sul lato lago di Rivetta Tell.