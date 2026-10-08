Un'abitazione su undici è vuota da almeno tre anni

Dove sono gli alloggi vuoti

Il fenomeno non è omogeneo. I livelli più alti di vuoto permanente si concentrano in alcune aree periferiche e nell'area nord della città, mentre i quartieri centrali hanno valori generalmente più contenuti. Il vuoto permanente è più frequente nelle case mono e plurifamiliari, nelle abitazioni più piccole e negli edifici più datati.

Le cause variano da zona a zona. Nei quartieri con prezzi d'affitto sotto la mediana cittadina, la relazione tra prezzi e vuoto è generalmente negativa; sopra la mediana si inverte e il vuoto tende a crescere con i prezzi. In quartieri come Gandria e Castagnola, dove i prezzi sono elevati, il vuoto permanente potrebbe essere legato alle caratteristiche naturalistiche di pregio. Nei quartieri con relazione negativa tra prezzo e vuoto, invece, si osserva una correlazione negativa, statisticamente significativa, tra anno medio di costruzione e tasso di vuoto permanente: dove il patrimonio edilizio è più vecchio, il vuoto è più alto. È il caso di Valcolla, Certara, Bogno e Cimadera, dove vetustà e stato manutentivo degli immobili potrebbero ridurne l'attrattività e l'effettiva disponibilità sul mercato.