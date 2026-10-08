Villa Argentina: cinque aree in un unico parco
Presentato il Masterplan che definisce le linee direttrici per il futuro del comparto
MENDRISIO - La Città di Mendrisio ha svelato il Masterplan del futuro Parco Villa Argentina, che riunirà cinque aree – il giardino all’inglese, le balze, il prato superiore, la selva castanile e il bosco Canavée – in un'unica grande area verde. Il documento, elaborato dallo studio mavo Landschaften, rappresenta una visione d’insieme che fissa le priorità per i prossimi anni e punta su cura, memoria e sguardo al futuro.
Il progetto nasce da un percorso di ascolto e partecipazione: nel 2023 sono state raccolte 888 proposte e i suggerimenti sono stati integrati alle caratteristiche del luogo. Ne risulta un Parco suddiviso in cinque ambienti distinti con destinazioni d’uso specifiche. Il giardino manterrà la sua vocazione storica, le balze ospiteranno vigneti e alberi da frutto, il prato sarà dedicato al gioco e allo svago, la selva castanile accoglierà servizi e punti di ristoro e nel bosco Canavée spazio ad attività all’aria aperta.
Un elemento unificante sarà il "filo blu", l’antico sistema idrico alimentato per gravità, che verrà valorizzato non solo per il suo valore storico ma anche a vantaggio della qualità climatica del Parco.
Alcuni primi interventi – come il miglioramento degli accessi, l’introduzione di arredi e pannelli informativi – sono previsti già tra inverno e primavera. Per completare la trasformazione serviranno almeno dieci anni e investimenti stimati attorno ai 10 milioni di franchi. Il costo di gestione annuo dell’intero Parco potrà toccare i 550'000 franchi.
Fra i primi segnali visibili, anche i “messaggeri di stagione”: bulbi di crocus che verranno piantati il 5 dicembre, simbolo di un Parco che comincia a prendere vita.