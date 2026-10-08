Villa Argentina: cinque aree in un unico parco

Il progetto nasce da un percorso di ascolto e partecipazione: nel 2023 sono state raccolte 888 proposte e i suggerimenti sono stati integrati alle caratteristiche del luogo. Ne risulta un Parco suddiviso in cinque ambienti distinti con destinazioni d’uso specifiche. Il giardino manterrà la sua vocazione storica, le balze ospiteranno vigneti e alberi da frutto, il prato sarà dedicato al gioco e allo svago, la selva castanile accoglierà servizi e punti di ristoro e nel bosco Canavée spazio ad attività all’aria aperta.