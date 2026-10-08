Un pezzo di Locarno è in mostra a Parigi
Un'opera di Kurt Schwitters, di proprietà della Città, fa parte della grande retrospettiva dedicata all'artista
Un'opera di Kurt Schwitters, di proprietà della Città, fa parte della grande retrospettiva dedicata all'artista
LOCARNO - Un’opera della Collezione d’arte della Città di Locarno è al centro della grande retrospettiva dedicata a Kurt Schwitters, inaugurata martedì 6 ottobre al Musée national Picasso-Paris. La mostra, intitolata "Kurt Schwitters. Le chaos-monde 1918–1948", resterà aperta fino al 7 febbraio 2027 e propone oltre 300 opere e documenti, offrendo una panoramica completa della produzione dell’artista tedesco: dipinti, sculture, assemblaggi, collage, disegni e materiali d’archivio.
Locarno è rappresentata da "Das ist der Frühling für Hans Arp", un rilievo realizzato da Schwitters nel 1930 e parte della Collezione d’arte cittadina. L’opera, composta da tasselli di legno dipinti a olio, arrivò a Locarno con la Donazione Jean e Marguerite Arp del 1965. La presenza a Parigi assume un significato particolare proprio per il legame con Jean Arp, figura centrale delle avanguardie europee e della storia artistica del territorio locarnese.
All’inaugurazione era presente anche il Sindaco di Locarno Nicola Pini, a testimonianza dell’importanza attribuita dalla Città alla valorizzazione e promozione del proprio patrimonio culturale. Durante una due-giorni intensa a Parigi, Pini ha incontrato il Sindaco di Versailles – città legata a Locarno da rapporti storico-culturali – e l’Ambasciatore svizzero presso l’UNESCO, nell’ambito della candidatura di Locarno alla Rete delle Città Creative UNESCO per il settore cinema.
La partecipazione di Locarno alla retrospettiva rappresenta un’opportunità di prestigio per la Collezione d’arte cittadina, valorizzando il ruolo del territorio nella storia dell’arte europea e confermando l’impegno per la cultura e il dialogo tra città in un contesto di rilievo internazionale.