Un pezzo di Locarno è in mostra a Parigi

LOCARNO - Un’opera della Collezione d’arte della Città di Locarno è al centro della grande retrospettiva dedicata a Kurt Schwitters, inaugurata martedì 6 ottobre al Musée national Picasso-Paris. La mostra, intitolata "Kurt Schwitters. Le chaos-monde 1918–1948", resterà aperta fino al 7 febbraio 2027 e propone oltre 300 opere e documenti, offrendo una panoramica completa della produzione dell’artista tedesco: dipinti, sculture, assemblaggi, collage, disegni e materiali d’archivio.