Un brindisi solidale al Mercato Coperto di Giubiasco

BELLINZONA - Giovedì 8 ottobre il Mercato Coperto di Giubiasco sarà teatro di una serata all’insegna della solidarietà e del gusto. Dalle 18 alle 23, il Kiwanis Club Bellinzona e Valli festeggia i suoi 40 anni di attività aprendo le porte a un aperitivo speciale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Viticoltori Vinificatori Ticinesi (AVVT).