Un brindisi solidale al Mercato Coperto di Giubiasco
"Aperò In Sem" è in programma oggi, per i 40 anni del Kiwanis Club Bellinzona e Valli
BELLINZONA - Giovedì 8 ottobre il Mercato Coperto di Giubiasco sarà teatro di una serata all’insegna della solidarietà e del gusto. Dalle 18 alle 23, il Kiwanis Club Bellinzona e Valli festeggia i suoi 40 anni di attività aprendo le porte a un aperitivo speciale, organizzato in collaborazione con l’Associazione Viticoltori Vinificatori Ticinesi (AVVT).
Per tutta la serata sarà possibile degustare una selezione dei migliori vini ticinesi abbinati a salumi e formaggi nostrani. Il ricavato dell’evento verrà interamente devoluto alle associazioni Ares e L’Ora, impegnate nel sostegno alla comunità.
A metà serata, i partecipanti potranno assaporare il risotto preparato dallo chef kiwaniano Graziano Gemetti, mentre il gran finale sarà affidato alla tradizionale torta di pane realizzata dai Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Ticino, Mesolcina e Calanca.
Non mancherà l’intrattenimento musicale, affidato a un gruppo ticinese, e chi lo desidera potrà visitare la mostra fotografica «Ritratti di un lavoro negato», curata da Nathalie Vigini e promossa dall’Associazione L’ORA, allestita negli spazi del mercato.
L’ingresso alla serata è fissato a 40 franchi per persona. Un’occasione speciale per sostenere realtà locali e godere dei sapori tipici accompagnati da un brindisi che fa bene al cuore.