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Prevenzione e cura di sé: l'incontro con Filippo Ongaro e Julie Arlin

Un evento gratuito nell’ambito dell’Ottobre Rosa mette al centro la salute e la consapevolezza attraverso i consigli di esperti e testimonianze dal vivo.
Prevenzione e cura di sé: l'incontro con Filippo Ongaro e Julie Arlin
Tipres
Fonte Associazione Triangolo - sezione Sopraceneri
elaborata da Redazione
Prevenzione e cura di sé: l'incontro con Filippo Ongaro e Julie Arlin
Un evento gratuito nell’ambito dell’Ottobre Rosa mette al centro la salute e la consapevolezza attraverso i consigli di esperti e testimonianze dal vivo.

LOCARNO - In occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l'Associazione Triangolo - sezione Sopraceneri organizza una serata pubblica dedicata alla salute, al benessere e all'importanza delle abitudini quotidiane.

L'appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle 18.30, nella sala conferenze di Palazzo SES a Locarno. Protagonista dell'incontro, intitolato «Ricomincio da me - Piccoli gesti, abitudini e consapevolezza», sarà Filippo Ongaro, medico, autore e divulgatore di fama internazionale, ideatore del Metodo Ongaro.

Durante la serata, Ongaro dialogherà con la presentatrice e autrice Julie Arlin, affrontando temi legati alla prevenzione, alla cura di sé e alla consapevolezza del proprio benessere. Al centro della discussione ci saranno anche i piccoli gesti quotidiani e le abitudini che possono contribuire a migliorare la qualità della vita.

L'iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione promosso dall'Associazione Triangolo nell'ambito dell'Ottobre Rosa, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e della salute.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ma i posti sono limitati. È pertanto obbligatoria l'iscrizione, da effettuare scrivendo all'indirizzo e-mail sopraceneri@triangolo.ch.

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