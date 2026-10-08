Prevenzione e cura di sé: l'incontro con Filippo Ongaro e Julie Arlin

L'appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle 18.30, nella sala conferenze di Palazzo SES a Locarno. Protagonista dell'incontro, intitolato «Ricomincio da me - Piccoli gesti, abitudini e consapevolezza», sarà Filippo Ongaro, medico, autore e divulgatore di fama internazionale, ideatore del Metodo Ongaro.