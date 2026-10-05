Bellinzona Nord, chiusure notturne allo svincolo per lavori
BELLINZONA - Nella notte di martedì 6 ottobre sono previste chiusure allo svincolo autostradale di Bellinzona Nord (n. 45) per consentire lavori di risanamento dello strato d'usura della pavimentazione.
Secondo quanto comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA), dalle 20 alle 5 sarà chiusa l'uscita di Bellinzona Nord per gli automobilisti provenienti da nord sulla A13. Nella stessa fascia oraria sarà chiusa anche l'entrata autostradale in direzione Chiasso/San Gottardo.
Durante la chiusura, che sarà segnalata sul posto, chi proviene dalla A13 potrà utilizzare gli svincoli di Roveredo (n. 38) o Bellinzona Sud (n. 47), proseguendo poi sulla strada cantonale.
Il programma dei lavori potrà essere modificato in base alle condizioni meteorologiche. L'USTRA invita gli automobilisti a rispettare la segnaletica esposta.