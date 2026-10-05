TicinoSkills 2026 incorona i suoi vincitori
Tre giorni di sfide a Gordola tra 44 apprendisti del settore artigianale edile. Oltre 600 allievi hanno visitato la manifestazione, culminata con la premiazione.
Tre giorni di sfide a Gordola tra 44 apprendisti del settore artigianale edile. Oltre 600 allievi hanno visitato la manifestazione, culminata con la premiazione.
GORDOLA - Tre giorni di sfide tra giovani apprendisti, oltre 600 allievi in visita e quasi 400 presenze nella giornata dedicata alle famiglie. Si è chiusa sabato 3 ottobre a Gordola la settima edizione di TicinoSkills & Porte Aperte, ospitata dal Centro di formazione professionale SSIC TI con il sostegno del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS).
Dal 1° al 3 ottobre, 44 apprendisti e apprendiste si sono confrontati nei campionati regionali delle professioni del settore artigianale edile. La manifestazione ha offerto anche agli studenti in fase di orientamento l’occasione di osservare da vicino diverse professioni. Sabato, nell’ambito del progetto Millestrade, è stata invece la volta delle famiglie, mentre i festeggiamenti per i 50 anni del Centro sono stati aperti a tutta la popolazione.
Il momento centrale dell’ultima giornata è stato la premiazione dei nuovi campioni e delle nuove campionesse ticinesi.
Per i falegnami AFC si è imposto Gioele Losa (Falegnameria Losa Sagl, Sementina), davanti a Matteo Legnani (Alfa Pro La Falegnameria, Riazzino); terzi a pari merito Ivan Nakov e Mirco Gingras, entrambi della Scerpella Tullio SA di Giubiasco.
Tra gli installatori elettricisti AFC ha conquistato il primo posto Mattia Capra (Elettricità Mantegani, Lugano), seguito da Manuel Scioni (LineaTel Sagl, Chiasso) e Daniel Pereira Bento (Cablex SA, Bellinzona). Andrea Marchese (Robert Aebi Landtechnik AG, Arbedo) ha invece vinto nella categoria dei meccanici di macchine agricole AFC, precedendo Giacomo Plebani (Industrie Chimiche Riunite SA, Chiasso) e Gioele Lobozzo (Bibo Agromeccanica, Novaggio).
Il titolo tra i metalcostruttori AFC è andato a Lian Toschini (Franscella SA, Minusio), davanti a Samuele Pellegrini (Metalfabbro di Sergio Giugni, Chiggionia) e Kevin Melloni (Solari SA, Olivone). Nella categoria metalcostruttore saldatore AFC il podio è stato interamente occupato da apprendisti della Ghidoni SA di Riazzino: primo Leonardo Bargiga, secondo Simone Amicucci e terzo Antonio Iraci.
Tra i muratori AFC ha prevalso Kevin Notari (Willy Robbiani Costruzioni Sagl, Bioggio), seguito da Robin Dellamora (Della Sagl, Berzona) ed Elia Buri (Ghirlanda SA, Davesco-Soragno). Per i piastrellisti AFC, infine, vittoria di Aref Hosseini (Bazzi Piastrelle SA, Losone), davanti a Nicolas Bari (Gehri Rivestimenti SA, Porza) e Noel Bugada (Bazzi Piastrelle SA, Losone).
Il direttore del Centro professionale di Gordola, Paolo Ortelli, si è congratulato con i partecipanti, invitandoli a proseguire con impegno il proprio percorso professionale. Soddisfazione anche da parte della direttrice del DECS Marina Carobbio Guscetti, che ha sottolineato il valore della manifestazione per mostrare ai più giovani le opportunità dell’apprendistato.
«Manifestazioni come i TicinoSkills 2026 sono importanti per il Ticino: danno visibilità alle competenze delle nostre giovani e dei nostri giovani e alle tante opportunità offerte dalla formazione professionale», ha dichiarato Carobbio Guscetti. Secondo la consigliera di Stato, in particolare, «vedere le professioni da vicino aiuta ragazze e ragazzi a scoprire concretamente le possibilità di un apprendistato e a immaginare il proprio futuro».