TicinoSkills 2026 incorona i suoi vincitori

Il momento centrale dell’ultima giornata è stato la premiazione dei nuovi campioni e delle nuove campionesse ticinesi.

Per i falegnami AFC si è imposto Gioele Losa (Falegnameria Losa Sagl, Sementina), davanti a Matteo Legnani (Alfa Pro La Falegnameria, Riazzino); terzi a pari merito Ivan Nakov e Mirco Gingras, entrambi della Scerpella Tullio SA di Giubiasco.

Tra gli installatori elettricisti AFC ha conquistato il primo posto Mattia Capra (Elettricità Mantegani, Lugano), seguito da Manuel Scioni (LineaTel Sagl, Chiasso) e Daniel Pereira Bento (Cablex SA, Bellinzona). Andrea Marchese (Robert Aebi Landtechnik AG, Arbedo) ha invece vinto nella categoria dei meccanici di macchine agricole AFC, precedendo Giacomo Plebani (Industrie Chimiche Riunite SA, Chiasso) e Gioele Lobozzo (Bibo Agromeccanica, Novaggio).