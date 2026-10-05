Polizia cantonale e Guardia Svizzera Pontificia, dieci anni di collaborazione

La convenzione siglata nel 2016 regola la collaborazione tra i due Corpi e prevede che le Guardie Svizzere Pontificie, che da oltre 500 anni garantiscono l'incolumità del Santo Padre e la sicurezza dei palazzi del Vaticano, svolgano parte della propria formazione sotto l'egida della Polizia cantonale. Nell'ultimo decennio il progetto si è concretizzato in particolare nel coordinamento della formazione in Ticino delle future Guardie pontificie, curata dal Centro formazione di polizia (CFP) di Giubiasco.

«La collaborazione tra la Polizia cantonale del Ticino e la Guardia Svizzera Pontificia è sempre stata, fin dall'inizio, amichevole, professionale e spontanea», sottolinea il comandante della Guardia Svizzera Pontificia Christoph Graf.